Конфликт из-за девушки: в Киевском метро группа подростков избила 24-летнего мужчину

Напали из-за оскорбления девушки

Правоохранители прекратили стычку в метро и доставили участников происшествия в комнату полиции.

"Нападавшие - пятеро подростков в возрасте от 13 до 17 лет, и двое их товарищей 19 и 21 лет. Последние объяснили свои действия тем, что мужчина якобы оскорбил их подругу, которая была рядом с ними. Правоохранители опросили несовершеннолетних и передали их родителям", - пояснили в полиции.

Какое наказание грозит нарушителям

Следователи внесли сведения по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, совершенное группой лиц. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Добавим, что эта статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 4 лет. Однако отметим, что большинство нарушителей - несовершеннолетние.

Фото с места происшествия (фото: Telegram/Реальный Киев)