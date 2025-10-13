Конфликт из-за девушки: в Киевском метро группа подростков избила 24-летнего мужчину

В Киеве полицейские расследуют драку, произошедшую вечером 9 октября на станции метро "Оболонь". Группа подростков и двое молодых мужчин напали на 24-летнего киевлянина, повалили его на пол и начали избивать.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Киева в Telegram.
Правоохранители прекратили стычку в метро и доставили участников происшествия в комнату полиции.
"Нападавшие - пятеро подростков в возрасте от 13 до 17 лет, и двое их товарищей 19 и 21 лет. Последние объяснили свои действия тем, что мужчина якобы оскорбил их подругу, которая была рядом с ними. Правоохранители опросили несовершеннолетних и передали их родителям", - пояснили в полиции.
Следователи внесли сведения по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, совершенное группой лиц. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Добавим, что эта статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 4 лет. Однако отметим, что большинство нарушителей - несовершеннолетние.
