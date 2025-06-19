Конфлікт на Близькому Сході ні до чого: FT з’ясувало, чому Трамп раптово покинув саміт G7

Цього понеділка, 16 червня, Трамп достроково покинув саміт G7 у Канаді, пропустивши другий день заходу, який включав переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Він стверджував, що його потрібно було повернути до Вашингтона, щоб вирішити конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Проте люди, обізнані з ходом обговорень, за даними видання, заявили, що його рішення піти було частково викликане роздратуванням щодо президента Франції Еммануеля Макрона, який зупинився в Гренландії та виступив проти планів Трампа взяти під контроль острів, а також відсутністю інтересу президента США до зустрічі з українським лідером.