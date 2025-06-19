Конфликт на Ближнем Востоке ни к чему: FT выяснило, почему Трамп внезапно покинул саммит G7

В этот понедельник, 16 июня, Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде, пропустив второй день мероприятия, который включал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он утверждал, что его нужно было вернуть в Вашингтон, чтобы решить конфликт между Израилем и Ираном.

Однако люди, знакомые с ходом обсуждений, по данным издания, заявили, что его решение уйти было частично вызвано раздражением в отношении президента Франции Эммануэля Макрона, который остановился в Гренландии и выступил против планов Трампа взять под контроль остров, а также отсутствием интереса президента США к встрече с украинским лидером.