Конфлікт "Асгарда" з "радником Павлюка": Сухопутні війська розпочали додаткову перевірку

Конфлікт "Асгарда" та "радника Павлюка"

Нагадаємо, у жовтні військовослужбовці підрозділу "Асгард" заявляли, що їм погрожував Олександр Дмітрієв на прізвисько Тихохід.

Він представлявся радником командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка і віддавав накази про переміщення особового складу підрозділу.

У відповідь на такі чутки Сухопутні війська вирішили провести ретельне розслідування інциденту.

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