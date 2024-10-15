У Сухопутних військах відреагували на інцидент в підрозділі "Асгард": проведуть розслідування

Сухопутні війська проведуть рослідування щодо інциденту, про який заявили бійці підрозділу "Асгард". Військові вказали на погрози, приниження та незаконні накази "від цивільної особи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Що передувало

Минулими вихідними підрозділ "Асгард" у складі Сухопутних військ ЗСУ заявив, що Олександр Дмітрієв (відомий також як "Тихоход") без повноважень віддавав незаконні накази, принижував та погрожував.

"Цивільна особа, яка дозволяє собі втручатись у роботу нашого підрозділу. А саме: віддавати накази військовим, погрожувати "ломати військових через коліно", та принижувати їх гідність", - заявили представники підрозділу.

Реакція Сухопутник військ

У відповідь на такі заяви бійців командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк ініціював проведення службового розслідування інциденту. За його словами, розслідування буде проведено з метою встановлення реальних фактів та обставин події. А також для надання належної правової оцінки щодо подій, про які повідомила група "Асгард".

"Висновки і рішення будуть публічними. Доводжу до всіх сторін, що справедливість буде забезпечена у повній відповідності до норм чинного законодавства", - написав Павлюк.

Водночас, у Сухопутних військах повідомили, що з'ясують всі обставини справи, аргументи та докази обох сторін конфлікту.

"Діям учасників конфлікту буде надана правова оцінка. На час перевірки просимо громадян утриматись від самостійної емоційної оцінки даної ситуації, яка може бути невірною, через відсутність повного об’єму інформації та протиріччя наявної", - підкреслили у СВ.

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