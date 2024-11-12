Конфликт "Асгарда" с "советником Павлюка": Сухопутные войска начали дополнительную проверку

Командование Сухопутных войск начало дополнительную проверку конфликта между Александром Дмитриевым и военными подразделения "Асгард". Такая проверка проводится на основе выводов Военной службы правопорядка ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.
"Беспристрастные меры дополнительной проверки одновременно предприняты по отношению ко всем фигурантам инцидента. В частности, в отношении Дмитриева А.В., согласно части 1 статьи 68 Закона Украины "О государственной службе", открыто дисциплинарное производство и создана дисциплинарная комиссия", - отметили в Сухопутных войсках.
Там уточнили, что также начато служебное расследование с целью уточнения причин и условий, которые способствовали правонарушению, и установления степени вины военнослужащих.
Информацию о результатах пообещали опубликовать дополнительно.
Напомним, в октябре военнослужащие подразделения "Асгард" заявляли, что им угрожал Александр Дмитриев по прозвищу Тихоход.
Он представлялся советником командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка и отдавал приказы о перемещении личного состава подразделения.
В ответ на такие слухи Сухопутные войска решили провести тщательное расследование инцидента.
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