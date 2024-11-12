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Конфликт "Асгарда" с "советником Павлюка": Сухопутные войска начали дополнительную проверку

Иллюстративное фото: Сухопутные войска проверят обстоятельства конфликта "Асгарда" с "советником Павлюка" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Командование Сухопутных войск начало дополнительную проверку конфликта между Александром Дмитриевым и военными подразделения "Асгард". Такая проверка проводится на основе выводов Военной службы правопорядка ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.

"Беспристрастные меры дополнительной проверки одновременно предприняты по отношению ко всем фигурантам инцидента. В частности, в отношении Дмитриева А.В., согласно части 1 статьи 68 Закона Украины "О государственной службе", открыто дисциплинарное производство и создана дисциплинарная комиссия", - отметили в Сухопутных войсках. 

Там уточнили, что также начато служебное расследование с целью уточнения причин и условий, которые способствовали правонарушению, и установления степени вины военнослужащих. 

Информацию о результатах пообещали опубликовать дополнительно. 

 

Конфликт "Асгарда" и "советника Павлюка"

Напомним, в октябре военнослужащие подразделения "Асгард" заявляли, что им угрожал Александр Дмитриев по прозвищу Тихоход.

Он представлялся советником командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка и отдавал приказы о перемещении личного состава подразделения.

В ответ на такие слухи Сухопутные войска решили провести тщательное расследование инцидента.

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