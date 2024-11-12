Конфликт "Асгарда" с "советником Павлюка": Сухопутные войска начали дополнительную проверку

"Беспристрастные меры дополнительной проверки одновременно предприняты по отношению ко всем фигурантам инцидента. В частности, в отношении Дмитриева А.В., согласно части 1 статьи 68 Закона Украины "О государственной службе", открыто дисциплинарное производство и создана дисциплинарная комиссия", - отметили в Сухопутных войсках.

Там уточнили, что также начато служебное расследование с целью уточнения причин и условий, которые способствовали правонарушению, и установления степени вины военнослужащих.

Информацию о результатах пообещали опубликовать дополнительно.