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Армения и Азербайджан продолжили взаимные обстрелы, количество жертв возросло

Нагорный Карабах, Понедельник 28 сентября 2020 09:23
Армения и Азербайджан продолжили взаимные обстрелы, количество жертв возросло
Фото: боевые действия (twitter.com lentaruofficial)
Автор: Игорь Литвиненко

Между Арменией и Азербайджаном всю ночь продолжались боевые действия в Нагорном Карабахе. При этом в так называемой Нагорно-Карабахской республике заявили о гибели еще 15 военных.

Об этом сообщают пресс-службы Министерств обороны Азербайджана, Армении и Нагорно-Карабахской республики.

По данным армянской армии, в течение ночи боевые действия продолжались с разной интенсивностью. Также в Армении заявили о нескольких десятках погибших азербайджанских военных. При этом в Минобороны Армении опровергли информацию Азербайджанской стороны о гибели 550 армянских военных.

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В свою очередь в Азербайджане заявили о взятии ряда стратегически важных высот вокруг села Талыш в Нагорном Карабахе.

"Подразделения азербайджанской армии, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобожденных от Вооруженных сил Армении, продолжают контрнаступление с целью закрепления достигнутого успеха. Занято несколько выгодных высот вокруг села Талыш. Противник понес большие потери", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился утром 27 сентября. Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что в ходе конфликта были убиты более 550 армянских военных.

Также Азербайджан сообщал о гибели двух мирных жителей и ранении более 30.

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