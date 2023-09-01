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Конфіскували майже 3 тонни кокаїну. В Європі викрили балканський наркокартель

П'ятниця 01 вересня 2023 22:15
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Конфіскували майже 3 тонни кокаїну. В Європі викрили балканський наркокартель Фото: в Європі викрили балканський наркокартель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці Бразилії та семи європейських держав здійснили спільну операцію проти наркокартелю, підозрюваного в контрабанді кокаїну з Південної Америки до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцейське агентство ЄС Європол.

В операції, яку очолювала Сербія, брали участь правоохоронні органи Бразилії, Хорватії, Франції, Польщі, Португалії, Іспанії та Словенії, а також Морський аналітичний та оперативний центр з боротьби з наркотиками.

Дії правоохоронців були спрямовані проти угруповання, проти якого ще в січні 2022-го почала розслідування Сербія, а згодом - долучились й інші держави.

За даними правоохоронців, угруповання очолював громадянин Сербії спільно з "координаторами", які через зашифровані канали організовували контрабанду наркотиків.

У фокусі розслідування було судно, капітани якого - громадяни України та Чехії - кілька разів відвідували Західну Африку, щоб підготуватись до "контрабандних операцій".

Під час операції 24 серпня правоохоронці здійснили обшуки за 15 адресами й арештували шістьох осіб, а також конфіскували 2,7 тонни кокаїну на борту судна, два автомобілі класу люкс, розкішні годинники й понад 550 тисяч євро готівкою.

Також правоохоронці під час розслідування заморозили "велику кількість" банківських рахунків та нерухомості.

Як повідомлялося, раніше в Київській області правоохоронці вилучили наркотичні засоби на 4 млн гривень. Канал збуту організував уродженець Росії. Крім того, СБУ спільно з митницею та прокуратурою перекрили на Буковині канал контрабанди наркотиків в Україну.

А на початку серпня правоохоронці перекрили міжнародний канал контрабанди наркотиків на близько півмільйона доларів. Його організували двоє мешканців Броварів Київської області.

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