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Конфисковали почти 3 тонны кокаина. В Европе разоблачили балканский наркокартель

Пятница 01 сентября 2023 22:15
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Конфисковали почти 3 тонны кокаина. В Европе разоблачили балканский наркокартель Фото: в Европе разоблачили балканский наркокартель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители Бразилии и семи европейских государств провели совместную операцию против наркокартеля, подозреваемого в контрабанде кокаина из Южной Америки в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицейское агентство ЕС Европол.

В операции, которую возглавляла Сербия, участвовали правоохранительные органы Бразилии, Хорватии, Франции, Польши, Португалии, Испании и Словении, а также Морской аналитический и оперативный центр по борьбе с наркотиками.

Действия правоохранителей были направлены против группировки, против которой еще в январе 2022-го начала расследование Сербия, а впоследствии - присоединились и другие государства.

По данным правоохранителей, группировку возглавлял гражданин Сербии совместно с "координаторами", которые через зашифрованные каналы организовывали контрабанду наркотиков.

В фокусе расследования было судно, капитаны которого - граждане Украины и Чехии - несколько раз посещали Западную Африку, чтобы подготовиться к "контрабандным операциям".

Во время операции 24 августа правоохранители провели обыски по 15 адресам и арестовали шесть человек, а также конфисковали 2,7 тонны кокаина на борту судна, два автомобиля класса люкс, роскошные часы и более 550 тысяч евро наличными.

Также правоохранители в ходе расследования заморозили "большое количество" банковских счетов и недвижимости.

Как сообщалось, ранее в Киевской области правоохранители изъяли наркотические средства на 4 млн гривен. Канал сбыта организовал уроженец России. Кроме того, СБУ совместно с таможней и прокуратурой перекрыли на Буковине канал контрабанды наркотиков в Украине.

А в начале августа правоохранители перекрыли международный канал контрабанды наркотиков около полумиллиона долларов. Его организовали два жителя Броваров Киевской области.

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