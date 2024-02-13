Конфіскація російських активів має бути підкріплена юридично, - МВФ

Гопінат заявила, що рішення про те, що робити з активами, ухвалюються виключно країнами, які володіють ними. Вона відмовилася висловити свою думку про те, як їх слід використати.

Гопінат сказав, що МВФ оцінить вплив будь-яких прийнятих рішень на країни-члени, включаючи Росію, та світову економіку, але МВФ не братиме участі у прийнятті рішень.

Проте вона сказала, що важливо "переконатися, що все, що ви робите, має достатню юридичну підтримку, щоб зрештою ви не зіткнулися з ризиком".

Конфіскація активів на користь України

Сполучені Штати, Європейський Союз та інші країни "Великої сімки" роздумують над тим, як найкраще використати заморожені російські активи для підтримки України.

Наприкінці 2023 року США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

Деякі високопосадовці занепокоєні тим, що конфіскація російських активів, вкладених у державні облігації, номіновані в євро, доларах США та британських фунтах, може підірвати готовність центральних банків зберігати резерви один у одного.

Минулого тижня глава НБУ Андрій Пишний під час зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою заявив, що "отримання Україною доступу до заморожених російських активів - це один із позитивних сценаріїв, який може сприяти більш швидкому економічному відновленню".