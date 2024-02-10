Україна опрацьовує різні сценарії, щоб зберегти макрофінансову стійкість, - Пишний

Україна опрацьовує різні сценарії, щоб зберегти макрофінансову стійкість за будь-яких умов.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Facebook .

"Зустрівся з Крісталіною Георгієвою, директоркою-розпорядницею МВФ, під час конференції високого рівня в Брюсселі. Мали нагоду обговорити підготовку до лютневої місії для проведення третього перегляду реалізації програми EFF", - йдеться в повідомленні.

Він зауважив, що вкотре помітив особисту стовідсоткову залученість Георгієвої до питання підтримки України.

"Ми й надалі зосереджені на опрацюванні всіх можливих заходів для збереження макрофінансової стабільності, як зазначила пані Георгієва, робитимемо неможливе можливим, як власне й усі ці два роки", - сказав Пишний.

За його словами, наразі Нацбанк готується до детального аналізу результатів роботи, а також макропрогнозу та ризиків, які можуть вплинути на його реалізацію.

Він також додав, що з огляду на насичений виборами в багатьох країнах-партнерах поточний рік, Україна опрацьовує різні сценарії, щоб зберегти макрофінансову стійкість за будь-яких умов.

"Отримання Україною доступу до заморожених російських активів - це один із позитивних сценаріїв, який може посприяти швидшому економічному відновленню. Натомість відсутність рішучої відповіді на дії агресора спонукають його нарощувати воєнний тиск, що загрожує тривалішою війною, а отже, негативно впливає на глобальний безпековий порядок і світову фінансову стабільність", - зауважив Пишний.

Питання передачі Україні російських активів

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України країни Заходу заморозили активи країни-агресора.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці широкомасштабного вторгнення РФ.

Днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країни-партнери наблизилися до вирішення цього питання.

11 січня стало відомо, що Білий дім підтримав законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених активів РФ, і направити ці кошти на відбудову України.

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