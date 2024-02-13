Конфискация российских активов должна быть подкреплена юридически, - МВФ

Гопинат заявила, что решения о том, что делать с активами, принимаются исключительно странами, владеющими ими. Она отказалась высказать свое мнение о том, как их следует использовать.

Гопинат сказал, что МВФ оценит влияние любых принятых решений на страны-члены, включая Россию, и мировую экономику, но МВФ не будет участвовать в принятии решений.

Тем не менее, она сказала, что важно "убедиться, что все, что вы делаете, имеет достаточную юридическую поддержку, чтобы в конечном итоге вы не столкнулись с риском".

Конфискация активов по пользу Украины

Соединенные Штаты, Европейский Союз и другие страны "Большой семерки" раздумывают над тем, как лучше всего использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

В конце 2023 года США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

Некоторые высокопоставленные западные чиновники обеспокоены тем, что конфискация российских активов, вложенных в государственные облигации, номинированные в евро, долларах США и британских фунтах, может подорвать готовность центральных банков хранить резервы друг у друга.

На прошлой неделе глава НБУ Андрей Пышный во время встречи с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой заявил, что "получение Украиной доступа к замороженным российским активам - это один из положительных сценариев, который может поспособствовать более быстрому экономическому восстановлению".