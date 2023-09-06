Конфіскація активів РФ. Bloomberg дізналося деталі ініціативи Єврокомісії

Європейська комісія зустрінеться з чиновниками в країнах ЄС і запропонує їм законні підстави для отримання доходів від заморожених активів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зазначається, що Єврокомісія зустрінеться з чиновниками з Іспанії, Бельгії, Італії, Франції та Німеччини в четвер, а потім з усіма державами-членами наступного тижня.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що висуне законодавчу пропозицію до літніх канікул, але відтоді ці терміни зсунулися.

У чому полягатиме план

Згідно з документом, робоча група комісії підтримує реалізацію трьох основних пропозицій документа поетапно, а не всі відразу.

Ці кроки включають уточнення обсягу обов'язків за фінансовими зобов'язаннями, введення вимог до центральних депозитаріїв цінних паперів щодо розділення грошових залишків російських активів і переведення доходів до бюджету ЄС як зовнішніх цільових доходів.

Очікується, що активи російського центрального банку, іммобілізовані в ЄС, принесуть близько 3 мільярдів євро непередбаченого прибутку.

Де можуть перебувати активи РФ

"Більше половини активів перебувають у грошових коштах і депозитах, а "значна сума" частини, що залишилася, перебуває в цінних паперах, які перетворяться на грошові кошти в міру погашення в найближчі два-три роки", - йдеться в матеріалі.

Багато з фондів перебувають у Бельгії у розрахункового гіганта Euroclear Ltd., де до першого кварталу цього року вони заробили майже 750 мільйонів євро.

З якими складнощами можуть зіткнутися в ЄС

Перспектива оподаткування та конфіскації непередбаченого прибутку порушує як юридичні, так і фінансові питання.

За словами людей, кілька країн висловили стурбованість тим, що використання доходів від активів може спонукати офіційних власників резервів відвернутися від євро.

Конфіскація активів РФ

Україна разом із міжнародними партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, зокрема й державні, у країнах-союзниках. Ці кошти мають бути надіслані на відновлення України. Наразі йдеться про майже 500 млн доларів.

Серед іншого, Bloomberg повідомляє, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку.