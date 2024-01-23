Конфіскація активів може стати важливим каналом для приягнення РФ до відповідальності, - Держдеп

Заступник речника Держдепу США Ведант Пател розповів, що Сполучені Штати разом із партнерами продовжують роботу над арештом заморожених активів РФ для їх передачі Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

Зазначається, що арешт російських заморожених активів та їх спрямування на допомогу Україні є питанням, над яким США, країни "Великої Сімки" (G7) та інші партнери продовжують пропрацьовувати.

Представник Держдепу додав, що цей процес передбачає вирішення багатьох складних моментів з огляду на необхідність дотримуватися міжнародного права та національного законодавства країн

"Та ми не маємо сумнівів, що це може стати важливим каналом, аби притягти Російську Федерацію до відповідальності", - заявив Пател.

Передача Україні російських активів

Раніше стало відомо, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення РФ до України.

11 січня стало відомо, що Білий дім підтримав законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених активів РФ, і направити ці кошти на відбудову України.

Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив, що посли Європейського союзу в середу, 24 січня, схвалять використання прибутку від заморожених активів РФ на користь України.