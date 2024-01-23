ua en ru
Вт, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Конфіскація активів може стати важливим каналом для приягнення РФ до відповідальності, - Держдеп

США, Вівторок 23 січня 2024 00:22
UA EN RU
Конфіскація активів може стати важливим каналом для приягнення РФ до відповідальності, - Держдеп Фото: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Заступник речника Держдепу США Ведант Пател розповів, що Сполучені Штати разом із партнерами продовжують роботу над арештом заморожених активів РФ для їх передачі Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Зазначається, що арешт російських заморожених активів та їх спрямування на допомогу Україні є питанням, над яким США, країни "Великої Сімки" (G7) та інші партнери продовжують пропрацьовувати.

Представник Держдепу додав, що цей процес передбачає вирішення багатьох складних моментів з огляду на необхідність дотримуватися міжнародного права та національного законодавства країн

"Та ми не маємо сумнівів, що це може стати важливим каналом, аби притягти Російську Федерацію до відповідальності", - заявив Пател.

Передача Україні російських активів

Раніше стало відомо, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення РФ до України.

11 січня стало відомо, що Білий дім підтримав законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених активів РФ, і направити ці кошти на відбудову України.

Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив, що посли Європейського союзу в середу, 24 січня, схвалять використання прибутку від заморожених активів РФ на користь України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України Допомога Україні
NEWS
Іноземці стануть українцями? Кому, за що і як Зеленський пропонує давати громадянство
Іноземці стануть українцями? Кому, за що і як Зеленський пропонує давати громадянство
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ