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Конфискация активов может стать важным каналом для привлечения РФ к ответственности, - Госдеп

США, Вторник 23 января 2024 00:22
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Конфискация активов может стать важным каналом для привлечения РФ к ответственности, - Госдеп Фото: заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател рассказал, что Соединенные Штаты вместе с партнерами продолжают работу над арестом замороженных активов РФ для их передачи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

Отмечается, что арест российских замороженных активов и их направление на помощь Украине является вопросом, над которым США, страны "Большой Семерки" (G7) и другие партнеры продолжают работу.

Представитель Госдепа добавил, что этот процесс предусматривает решение многих сложных моментов, учитывая необходимость соблюдения международного права и национального законодательства стран.

"Мы не сомневаемся, что это может стать важным каналом, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности", - заявил Пател.

Передача Украине российских активов

Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения РФ в Украину.

11 января стало известно, что Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных активов РФ и направить эти средства на восстановление Украины.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что послы Европейского союза в среду, 24 января, одобрят использование прибыли от замороженных активов РФ в пользу Украины.

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