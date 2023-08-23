Конфілкт в Судані: в деяких провінціях майже закінчились запаси їжі

Управління ООН з координації гуманітарних питань (ОСНА) закликало сторони конфілкту в Судані припинити бойові дії, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги цивільним, оскільки в деяких провінціях закінчуються запаси їжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

В організації зазначили, що "глибоко стурбовані" відновленням бойових дій в регіоні, яке відбулось приблизно тиждень тому. Так, у столиці провінції Південний Дарфур Ньялі загинуло щонайменше 60 осіб, ще понад 250 було поранено.

За словами гуманітарної групи Nyala Emergency Room Initiative, місто переживає "катастрофічну гуманітарну кризу, яка перевершує усі очікування".

OCHA повідомило, що в столиці штату Південний Кордофан, Кадуглі, гуманітарні партнери повідомили, що запаси продовольства були майже повністю вичерпані.

"Ми закликаємо сторони конфлікту в Судані припинити бойові дії та дозволити доставку життєво необхідної допомоги нужденним цивільним особам", - заявили в офісі.

Бойові дії в Судані

З середини квітня цього року в Судані продовжується збройний конфлікт між армією країни та Силами швидкого реагування. Вони не змогли домовитись про форму підпорядкування, що потім перейшло у повноцінні бойові дії.

Через це у столиці Хартумі стало небезпечно знаходитись. Так, в червні у міському притулку загинули щонайменше 60 дітей . Вони опинилися у пастці через бої у місті та не мали їжі і води.

Сторони кілька разів оголошували про тимчасове припинення вогню, однак дипломатичного вирішення конфлікту поки не сталось. А нещодавно в ООН заявили, що "ситуація в країні виходить з-під контролю".

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