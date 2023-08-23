Конфилкт в Судане: в некоторых провинциях почти кончились запасы пищи

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (ОСНА) призвало стороны конфилкта в Судане прекратить боевые действия для обеспечения доставки гуманитарной помощи гражданским, поскольку в некоторых провинциях заканчиваются запасы пищи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

В организации отметили, что "глубоко озабочены" возобновлением боевых действий в регионе, которое произошло примерно неделю назад. Так, в столице провинции Южный Дарфур Ньяле погибли не менее 60 человек, еще более 250 были ранены.

По словам гуманитарной группы Nyala Emergency Room Initiative, город переживает "катастрофический гуманитарный кризис, превосходящий все ожидания".

OCHA сообщило, что в столице штата Южный Кордофан, Кадугли, гуманитарные партнеры сообщили, что запасы продовольствия были почти полностью исчерпаны.

"Мы призываем стороны конфликта в Судане прекратить боевые действия и разрешить доставку жизненно необходимой помощи нуждающимся гражданским лицам", - заявили в офисе.

Боевые действия в Судане

С середины апреля этого года в Судане продолжается конфликт между армией страны и Силами быстрого реагирования. Они не смогли договориться о форме подчинения, которая затем перешла в полноценные боевые действия.

Поэтому в столице Хартуми стало опасно находиться. Так, в июне в городском приюте погибли не менее 60 детей. Они оказались в ловушке из-за боев в городе и не имели пищи и воды.

Стороны несколько раз объявляли о временном прекращении огня, однако дипломатического разрешения конфликта пока не произошло. А недавно в ООН заявили, что "ситуация в стране выходит из-под контроля".

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