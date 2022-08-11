Украине - оружие, России - изоляция. Зеленский обратился к участниками конференции в Копенгагене

Реагирование на вторжение в Украину сейчас должно быть полномасштабным, как и война, которую начала Россия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление на Донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы.

"Никому не нужны новые катастрофы. Следует сделать выводы из катастрофы 1986 года, из десятилетий, которые россия использовала, чтобы подготовиться к этой подлой войне против всей свободной Европы", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что необходимы решительные действия и уверенное единство в реакции на военную агрессию РФ.

"С 8 лет войны на Донбассе и за 170 дней террора против Украины после 24 февраля - ни одного умалчивания, только правда. Никакого промедления, только решительных действий, никакой растерянности, только уверенное единство. Нужно оружие и снаряды для нашей обороны по максимуму, нужны финансы для Украины в достаточном объеме и без всяких бюрократических блокировок", - добавил президент.

По его словам, нужна полная изоляция государства-террориста, прежде всего экономические, технологические и жесткие санкции.

"Это наша с вами обязанность перед нашими государствами, перед всеми будущими поколениями свободных людей, сделать все, чтобы остановить Россию. Обеспечить ее проигрыш в этой войне и гарантировать, что никакое другое государство не сможет повторить этот террор. Я верю, что мы выполним наш долг", - подчеркнул Зеленский.