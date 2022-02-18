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Конец "удаленки". Когда в Одессе школьники вернутся за парты

Автор: Каролина Гайдук

В Одессе отменяют дистанционное обучение в школах. Директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич рассказала, когда именно школьники смогут вернуться за парты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на одесское издание Думская.

По словам Буйневич, с понедельника, 21 февраля, одесские школьники вернуться в школу. Также она сообщила о возможности учиться на "удаленке".

"Если родители хотят продолжить дистанционное обучение, им необходимо сообщить об этом администрации школы. И ребенок будет учится онлайн в составе "сборного" класса", - отметила она.

Напомним, 11 февраля в Херсонской области продлили дистанционное обучение в школах до 24 февраля.

Отметим, в конце января в комментарии РБК-Украина Министерство здравоохранения объяснило возвращение дистанционной форму обучения у учебных заведениях.

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