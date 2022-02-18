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Кінець "дистанційки". Коли в Одесі школярі повернуться за парти

Автор: Кароліна Гайдук

В Одесі скасовують дистанційне навчання в школах. Директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич розповіла, коли саме школярі зможуть повернутися за парти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на одеське видання Думська.

За словами Буйневич, з понеділка, 21 лютого, одеські школярі повернуться до школи. Також вона повідомила про можливість вчитися на"удаленке".

"Якщо батьки хочуть продовжити дистанційне навчання, їм необхідно повідомити про це адміністрації школи. І дитина буде вчиться онлайн у складі "збірного" класу", - зазначила вона.

Нагадаємо, 11 лютого у Херсонській області продовжили дистанційне навчання в школах до 24 лютого.

Зазначимо, наприкінці січня в коментарі РБК-Україна Міністерство охорони здоров'я пояснило повернення дистанційної форми навчання у навчальних закладах.

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