Конечный вариант закона о ВАКС отвечает интересам украинского общества, - TI

Transparency International Украина приветствует создания законодательной базы для работы ВАКС

Transparency International (TI) Украина приветствует завершение создания законодательной базы для работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом сообщает TI.

Transparency International Украина приветствует создания законодательной базы для работы Высшего Антикоррупционного суда.

"Несмотря на длительные острые дискуссии и споры между различными заинтересованными сторонами и институтами конечный вариант закона является таким, что отвечает интересам украинского общества", - сообщили в организации.

Отметим, что внимание представительства международной антикоррупционной организации отныне сосредотачивается на прозрачности процесса формирования Общественного совета международных экспертов и на конкурсе по отбору судей в ВАКС.

Напомним, 7 июня Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. 21 июня парламент одобрил за основу и в целом законопроект №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда".

12 июля 2018 года 12 июля украинский парламент утвердил поправки к закону для создания антикоррупционного суда в части подачи апелляции. Согласно поправкам, все подследственные Национальному антикоррупционному бюро дела будут переданы в Высший антикоррупционный суд.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием ЗУ "О Высшем антикоррупционном суде".