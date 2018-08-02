Кінцевий варіант закону про ВАКС відповідає інтересам українського суспільства, - TI

Transparency International Україна вітає створення законодавчої бази для роботи ВАКС

Transparency International (TI) Україна вітає завершення створення законодавчої бази для роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це повідомляє TI.

Transparency International Україна вітає створення законодавчої бази для роботи Вищого Антикорупційного суду.

"Незважаючи на тривалі гострі дискусії і суперечки між різними зацікавленими сторонами та інститутами кінцевий варіант закону є таким, що відповідає інтересам українського суспільства", - повідомили в організації.

Відзначимо, що увага представництва міжнародної антикорупційної організації відтепер зосереджується на прозорості процесу формування Громадської ради міжнародних експертів та на конкурсі з відбору суддів до ВАКС.

Нагадаємо, 7 червня Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду. 21 червня парламент схвалив за основу і в цілому законопроект №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду".

12 липня 2018 року 12 липня український парламент затвердив поправки до закону для створення антикорупційного суду в частині подання апеляції. Згідно з поправками, всі підслідні Національному антикорупційному бюро справи будуть передані до Вищого антикорупційний суд.

Сьогодні президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям ЗУ "Про Вищий антикорупційний суд".