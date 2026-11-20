Кондитерський цех Milfey у Києві знищено внаслідок російської атаки
11:35 20.11.2026 Пт
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Фото: російський обстріл знищив кондитерський цех Milfey у Києві (Milfey)
У Києві внаслідок російської атаки знищили кондитерський цех Milfey. Підприємство виготовляло вафельні торти, трубочки, горішки та тарталетки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву кондитерського цеху Milfey.
Цех спеціалізувався на виготовленні різноманітних солодощів. Серед продукції – вафельні торти, трубочки, горішки зі згущеним молоком і тарталетки.
Що відомо про кондитерське виробництво Milfey
За даними Opendatabot, ТОВ ''МІЛФЕЙ'' зареєстрували 7 червня 2022 року в Києві. Основний напрям діяльності підприємства – виробництво хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів, тортів та тістечок.
Статутний капітал компанії становить 4 млн гривень. За підсумками 2025 року її виторг сягнув 4,36 млн гривень.
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