У комюніке саміту НАТО не буде обіцянки прийняти Україну, - Bloomberg

За даними видання, у проекті підсумкового документа саміту відсутня перспектива вступу України до військового Альянсу. При цьому в комюніке попередніх самітів членство України в НАТО називали невідворотним.

Також Bloomberg пише, що в проєкті комюніке немає і зобов'язання надати Україні військову допомогу на 40 мільярдів доларів. Таке рішення країни-члени Альянсу ухвалили за підсумками торішнього саміту.

Проєкт комюніке присвячений винятково витратам на оборону, що різко відрізняється від торішньої підсумкової заяви, яка налічувала понад 5000 слів і містила обіцянку довгострокової допомоги Україні в галузі безпеки.

Джерела видання зазначають, що короткою буде не тільки підсумкова заява, а й сам саміт. Планується тільки вечеря з королем Нідерландів і єдине робоче засідання з питань оборонних витрат. Так у НАТО хочуть уникнути публічних суперечок між президентом Дональдом Трампом і союзниками.