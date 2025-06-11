В коммюнике саммита НАТО не будет обещания принять Украину, - Bloomberg

По данным издания, в проекте итогового документа саммита отсутствует перспектива вступления Украины в военный Альянс. При этом в коммюнике предыдущих саммитов членство Украины в НАТО называли неотвратимым.

Также Bloomberg пишет, что в проекте коммюнике нет и обязательства предоставить Украине военную помощь на 40 миллиардов долларов. Такое решение страны-члены Альянса приняли по итогам прошлогоднего саммита.

Проект коммюнике посвящен исключительно расходам на оборону, что резко отличается от прошлогоднего итогового заявления, которое насчитывало более 5000 слов и включало обещание долгосрочной помощи Украине в области безопасности.

Источники издания отмечают, что коротким будет не только итоговое заявление, но и сам саммит. Планируется только ужин с королем Нидерландов и единственное рабочее заседание по вопросам оборонных расходов. Так в НАТО хотят избежать публичных споров между президентом Дональдом Трампом и союзниками.