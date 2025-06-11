В коммюнике саммита НАТО не будет обещания принять Украину, - Bloomberg

В итоговом документе предстоящего саммита НАТО, вероятно, обойдут стороной обещание принять Украину в Альянс в будущем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, в проекте итогового документа саммита отсутствует перспектива вступления Украины в военный Альянс. При этом в коммюнике предыдущих саммитов членство Украины в НАТО называли неотвратимым.
Также Bloomberg пишет, что в проекте коммюнике нет и обязательства предоставить Украине военную помощь на 40 миллиардов долларов. Такое решение страны-члены Альянса приняли по итогам прошлогоднего саммита.
Проект коммюнике посвящен исключительно расходам на оборону, что резко отличается от прошлогоднего итогового заявления, которое насчитывало более 5000 слов и включало обещание долгосрочной помощи Украине в области безопасности.
Источники издания отмечают, что коротким будет не только итоговое заявление, но и сам саммит. Планируется только ужин с королем Нидерландов и единственное рабочее заседание по вопросам оборонных расходов. Так в НАТО хотят избежать публичных споров между президентом Дональдом Трампом и союзниками.
Напомним, ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили принять участие в саммите НАТО, который состоится в Гааге 24-26 июня.
В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивал, что для участия главы государства в таком мероприятии западные союзники должны принять сильные решения, которые помогут Украине.
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