Комунальників в окупації змушують відмовлятися від заборгованостей по зарплаті, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, заяви про відмову від заборгованості заробітної плати збирають на підприємствах тимчасово окупованої частини Запорізької області. Відповідну вказівку від російської окупаційної влади отримали керівники цих установ, які охоче пішли на співпрацю із ворогом. Зокрема, мова йде про місто Бердянськ та комунальні підприємства "Горліфт" та "Бердянськвода".

"Люди почали масово звільнятися із муніципальних підприємств. Зрештою, у КП на тимчасово окупованих територіях України й без цього критичний брак кадрів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Центр національного спротиву нагадав, що колаборанти не можуть впорядкувати роботу громадського транспорту в тимчасово окупованому Донецьку. Через це на лінії виходять заледве третина автобусів, тролейбусів в трамваїв. Причиною став брак водіїв, яких масово мобілізували до лав армії РФ