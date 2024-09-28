Коммунальщиков в оккупации заставляют отказываться от задолженностей по зарплате, - ЦНС

По данным информационного ресурса, заявления об отказе от задолженности заработной платы собирают на предприятиях временно оккупированной части Запорожской области. Соответствующее указание от российских оккупационных властей получили руководители этих учреждений, которые охотно пошли на сотрудничество с врагом. В частности, речь идет о городе Бердянск и коммунальных предприятиях "Горлифт" и "Бердянсквода".

"Люди начали массово увольняться с муниципальных предприятий. В конце концов, в КП на временно оккупированных территориях Украины и без этого критическая нехватка кадров", - говорится в сообщении.

Кроме того, Центр национального сопротивления напомнил, что коллаборанты не могут привести в порядок работу общественного транспорта во временно оккупированном Донецке. Поэтому на линии выходят едва треть автобусов, троллейбусов в трамваев. Причиной стала нехватка водителей, которых массово мобилизовали в ряды армии РФ