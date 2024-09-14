Водії окупованої Херсонської області не отримують заробітну платню понад 2 місяці, - ЦНС

Ворог продовжує затримувати заробітну плату українцям в окупації. Зокрема, водії тимчасово окупованої частини Херсонської області без грошей вже понад 2 місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

"Більше двох місяців водії транспортних підприємств тимчасово окупованої Херсонської області не отримують зароблених тяжкою працею грошей", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про понад 40 млн російських рублів. Через відсутність виплат чимало працівників автотранспортних установ були змушені покинути свою роботу.

Інформаційний ресурс зазначив, що на захоплених російським ворогом територіях України продовжується зменшуватися мережа громадського транспорту. Зокрема, суттєво не вистачає водіїв у тимчасового окупованому Донецьку, оскільки більшість чоловічого населення мобілізували до лав армії РФ. Також значна частина чоловіків покинули місто через відсутність там життєвих умов.

"Повернути окуповані території України до нормального цивілізованого життя може кожен, хто допомагатиме Силам оборони України звільняти нашу землю від ворога", - наголосили у ЦНС.

Після цього інформаційний ресурс закликав людей надсилати інформацію, якщо їм щось відомо про окупантів, колаборантів та розташування ворожих позицій.