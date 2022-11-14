Комунальники обстежили водогін Дніпро-Миколаїв: що виявили

Миколаївські комунальники обстежили 36 км водогону Дніпро-Миколаїв та виявили пошкодження у чотирьох місцях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію МКП "Миколаївводоканал".
"В чотирьох місцях є пошкодження різного ступеню. Також є пошкодження насосної станції, де здійснюється водозабір. Головне, що все можливо буде відремонтувати", - заявили на підприємстві.
Наразі комунальники розробляють алгоритм дій, готують необхідні для ремонту матеріали та чекають, поки працівники ДСНС проведуть розмінування території.
Нагадаємо, що на території деокупованої Херсонської області сапери розпочали роботу з розмінування та відновлення водопроводу, який подавав питну воду до Миколаєва.
Раніше РБК-Україна писало про те, що ЗСУ звільнили всю територію Миколаївської області на правому березі річки Дніпро.
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