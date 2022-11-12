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Кім озвучив орієнтовні терміни відновлення водопостачання у Миколаєві

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Миколаїв, Субота 12 листопада 2022 18:42
Кім озвучив орієнтовні терміни відновлення водопостачання у Миколаєві Фото: голова Миколаївської ОВВ Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На території деокупованої Херсонської області сапери розпочали роботу з розмінування та відновлення водопроводу, який подавав питну воду до Миколаєва.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Не сильно розікрали станцію підкачування води, яка була для забору для Миколаєва чистої води. Дві з п'яти точок, які, можливо, були підірвані, ми обстежили – вони підірвані у Мирному та Киселівці. Багато мін, багато роботи, там допомагає ДСНС з Миколаєва та додатково відправляють до нас два екіпажі з Черкас. Завтра почнемо першу точку розмінувати", – зазначив Кім.

Кім озвучив орієнтовні терміни відновлення водопостачання у МиколаєвіЗа його словами, на розмінування першої точки потрібно 5 днів та 10 на другу. Однак вони розмінуватимуться по черзі і часу може знадобитися більше.

"Диво - завтра-післязавтра - води не буде. Тобто мінімум 15 днів на даний момент і ще ми не бачили наступні три точки. Але в найближчій перспективі вода буде. Ми розуміємо, що це реально все відновити. Кошти та сили для цього є "Тому нам, миколаївцям, недовго залишилося мучитися, повертатимемо воду", - підкреслив голова Миколаївської ОВА.

Кім озвучив орієнтовні терміни відновлення водопостачання у Миколаєві

Раніше Кім повідомив, що на звільнених територіях Миколаївської області відсутні вода, світло та зв'язок. Вже найближчим часом населені пункти повертатимуться до нормального життя.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що ЗСУ звільнили всю територію Миколаївської області на правому березі річки Дніпро.

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Миколаїв Миколаївська область Виталий Ким
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