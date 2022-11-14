RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Коммунальщики обследовали водопровод Днепр-Николаев: что обнаружили

Фото: коммунальщики обследовали водопровод Днепр-Николаев (МКП "Николаевводоканал")
Автор: Антон Малиновский

Николаевские коммунальщики обследовали 36 км водопровода Днепр-Николаев и обнаружили повреждения в четырех местах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию МКП "Николаевводоканал".

"В четырех местах есть повреждения разной степени. Также есть повреждения насосной станции, где осуществляется водозабор. Главное, что все возможно будет отремонтировать", - заявили на предприятии.

Коммунальщики разрабатывают алгоритм действий, готовят необходимые для ремонта материалы и ждут, пока работники ГСЧС проведут разминирование территории.

Напомним, что на территории деоккупированной Херсонской области саперы начали работу по разминированию и восстановлению водопровода, который подавал питьевую воду Николаеву.

Ранее РБК-Украина писала о том, что ВСУ освободили всю территорию Николаевской области на правом берегу реки Днепр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВойна России против Украины