Коммуналка в Европе: сколько платят жители столиц и где дороже всего

Коммуналка в Украине является одной из самых дешевых в Европе. На эти услуги украинцы тратят почти втрое меньше, чем жители Германии и Великобритании.

РБК-Украина со ссылкой на данные Numbeo рассказывает, сколько платят за коммунальные услуги в европейских столицах.

Киев

В среднем киевляне на коммунальные услуги за квартиру на 85 "квадратов" тратят 4429,69 гривны. Сюда входит оплата за электричество, отопление, водоснабжение и уход за придомовой территорией.

Кроме этого, месяц домашнего интернета обходится еще в 282 гривны, а мобильная связь в 221 гривну.

Варшава

Жители Варшавы за жилье, площадью 85 кв. м, платят 1247 злотых (13 40 гривен) за коммуналку. При этом сумма может колебаться от 850 до 1700 злотых (9 200 - 18 377 гривен).

В Польше за отопление платят только в холодное время года, средняя цена составляет 2 злотых за "квадрат" жилой площади. На электричество действует базовый тариф 0,7 злотых за кВт/ч (7,5 гривны), а также есть возможность выбрать льготный тариф, который действует ночью и в течение 2 часов в день.

За мобильную связь жители Варшавы в среднем платят 36 злотых (389 гривен), а за домашний интернет - 64 злотых (691 гривну).

Берлин

В немецкой столице базовая коммуналка (электричество, отопление, вода, вывоз мусора) для квартиры на 85 кв. м обходится в 316 евро (14 313 гривен), при этом сумма в платежках может колебаться от 200 до 510 евро (9 000 - 23 000 гривен).

На мобильную связь берлинцы в среднем тратят 18,25 евро (826 гривен) в месяц, а на домашний интернет 41,31 евро (1870 гривен).

В Берлине тариф на свет составляет 0,29-0,32 евро (13-14,5 гривны) за киловатт, а за воду платят 2,40-2,80 евро (108-126 гривен) за куб. Стоит учесть, что в Германии есть "холодная" и "горячая" аренда жилья, последняя предусматривает оплату за квартиру сразу с коммунальными услугами.

Отметим, что Германия с Великобританией и Австрией входит в тройку европейских стран с самыми высокими тарифами на коммунальные услуги.

В Берлине коммуналка в среднем обходится от 300 евро (фото: Freepik)

Лондон

Коммуналка жителям Лондона обходится дешевле, чем берлинцам. Здесь в среднем за аналогичное жилье платят 233 фунтов (12 547 гривен) в месяц, стоимость услуг может колебаться от 150 до 439 фунтом (8000 - 23 640 гривен).

На мобильную связь лондонцы тратят 13 фунтов (700 гривен), а на услуги домашнего интернета - 31 фунт (1669 гривен).

Париж

Парижане платят за коммунальные услуги почти столько же как и лондонцы. В среднем за жилье на 85 "квадратов" выходит 223 евро (10 522 гривны). А вот услуги мобильной связи им обходится немного дороже - 14,89 евро (674 гривны) в месяц. За домашний интернет в среднем в Париже платят 32,41 евро (1467 гривен).

Интересно, что во Франции в течение первого года аренды жилья за воду, газ и электричество оплачивают по среднему показателю по дому, однако когда этот год заканчивается, то идет перерасчет по счетчику и начисляется долг, а также увеличивается тариф за коммуналку. Поэтому многие французы снимают квартиры только на год, а потом переезжают.

Прага

Жителям чешской столицы коммунальные услуги в среднем обходятся в 7 001 крону (12 671 гривна) (за жилье 85 "квадратов"). Сумма в платежках может колебаться от 4 800 до 10 600 крон (8688-19 186 гривен). На мобильную связь в городе тратят 594 крон в месяц (1075 гривен), а на домашний интернет - 473 кроны (856 гривен).

Будапешт

В Будапеште средние расходы на коммунальные услуги составляют 50 103 форинтов (5 511 гривен). Услуги мобильной связи в месяц обходятся в 9 013 форинтов (991 гривна), а домашний интернет - 7 040 форинтов (774 гривны).

Стоит отметить, что именно здесь самая низкая цена на электроэнергию в Европе - 9,1 евроцента за кВт/ч, для сравнения средняя стоимость в Европе - 25,5 евроцента, а самая высокая в Германии - 40,4 евроцента. Вторым в рейтинге после Будапешта идет Киев с показателем 9,8 евроцента за кВт/ч.

Кишинев

Жители молдавской столицы за жилье на 85 "квадратов" платят 3 306 лей (7 706 гривен). Сумма в платежках колеблется от 2000 до 5500 лей (4660-12 815 гривен). За мобильную связь в среднем платят 131 лей (305 гривен), а домашний интернет - 184 лей (428 гривен).