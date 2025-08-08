Вдень спека, а вночі - різке похолодання: яку погоду чекати в Україні на вихідних

Погода в Україні 9 та 10 серпня переважно буде комфортною - середня температура очікується на рівні 25-27 градусів. Однак, в неділю на заході варто чекати дощу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні 9 серпня

У суботу по всій Україні опадів не очікується, проте можлива невелика хмарність. Тепліше за все буде на півдні - в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також у Криму вдень очікується до +32, вночі ж температура може опуститися до +16.

На сході країни очікується до +28 тепла вдень, а вночі температура місцями опуститься до +15. У західних областях вночі прохолодніше - до +13, вдень - до +28, а в Ужгороді можливо і до +31. На півночі до +26 вдень, вночі температура може опуститися до +14.

Фото: погода в Україні 9 серпня

Погода в Україні на 10 серпня

У неділю, 10 серпня, у західних областях можливі дощі, але температура повітря підвищиться: максимально вдень очікується до +33, вночі ж стовпчики термометра опустяться до +13.

На сході України очікується до +28 вдень, вночі температура може опуститися до +13. У південних областях тепло і без опадів - вдень до +32, вночі ж +20..+18. На півночі України вдень до +27, вночі можливо до +12.

Погода в Україні 10 серпня

Погода у Києві на вихідні

Погода в Києві на вікенд обіцяє бути досить комфортною: опадів не передбачається, температура +25-27 градусів вдень, але вночі вже прохолодно у суботу +17-15, а в неділю стовпчики термометра вночі можуть опуститися до +13.