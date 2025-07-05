Кому треба приймати вітамін D навіть влітку

Вітаміну D наш організм природним чином виробляє під впливом прямих сонячних променів. Однак, незважаючи на сезон, для багатьох людей цього все ще може бути недостатньо, щоб компенсувати дефіцит, який утворився протягом зимових місяців.

Кому влітку треба приймати цей вітамін, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис професора та дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Чому літнє сонце не завжди рятує від дефіциту?

Кількість вітаміну D, яку шкіра може синтезувати з сонячного світла, залежить від багатьох факторів. Серед них - пігментація шкіри (чим темніша шкіра, тим менше вітаміну D вона виробляє), вік (люди похилого віку синтезують вітамін D менш ефективно), час доби, коли людина перебуває на вулиці (полуденне сонце найбільш ефективне, але й найнебезпечніше), а також використання сонцезахисного крему, який блокує УФ-промені, необхідні для синтезу вітаміну D.

Крім того, впливає харчування з низьким вмістом або відсутністю продуктів, багатих на вітамін D, а також прийом деяких ліків, які можуть знижувати його вироблення.

Отже, попри сонячну погоду, людям, які проживають у більш північних регіонах, користуються сонцезахисним кремом, працюють в приміщенні протягом більшої частини дня, мають вік понад 65 років або темну шкіру, ймовірно, знадобиться додатково приймати вітамін D. Єдиний спосіб точно дізнатися, чи потрібна добавка вітаміну D влітку, - це зробити дослідження крові.

Скільки сонця потрібно для вітаміну D і які норми споживання?

Щоб отримати достатню кількість вітаміну D, зазвичай потрібно від 10 до 30 хвилин перебування під прямими сонячними променями (на обличчі, руках або ногах) декілька разів на тиждень. У північному кліматі та/або людям, які мають темну шкіру, може знадобитися більше часу під прямими сонячними променями.

Полуденне сонце, як правило, найефективніше для вироблення вітаміну D. Однак важливо пам'ятати, що тривале перебування на сонці несе серйозні ризики для здоров'я, такі як сонячні опіки та підвищений ризик раку шкіри.

Ультрафіолетове світло перетворюється в шкірі на вітамін D3 – активну форму вітаміну D. Сонячне світло декілька разів на тиждень потенційно може забезпечити близько 80% вітаміну D, якого потребує організм.

Проте, якщо людині більш як 65 років, вона має темну шкіру або користується сонцезахисним кремом, здатність виробляти вітамін D природним шляхом суттєво знижується.

Сучасна рекомендована норма фізіологічної потреби у вітаміні D становить 15 мікрограмів (600 міжнародних одиниць (МО)) на день для дорослих у віці від 19 до 70 років, та 20 мікрограмів (800 МО) на день для тих, хто старше 70 років.

Проте, дозу та частоту прийому дієтичних добавок вітаміну D на основі рівня цього вітаміну за результатами аналізу крові має скоригувати лише лікар. Це може означати більшу дозу добавки в зимові місяці та меншу або її відсутність в літні місяці, залежно від індивідуальних потреб.

Де шукати вітамін D у їжі?

На жаль, небагато продуктів містять вітамін D у природному вигляді. Це деякі жирні сорти риби, такі як форель і лосось, а також гриби, оброблені ультрафіолетом. Вітамін D також є в збагачених продуктах, такі як молоко, соки та готові до вживання каші.

Крім того, варто звернути увагу на печінку тріски, збагачене соєве, мигдальне та вівсяне молоко, сардини, яйця, яловичу печінку, тунця (консервованого у воді) та сир чеддер.