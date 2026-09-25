Кому з пенсіонерів потрібно пройти ідентифікацію до кінця року: перелік від ПФУ

Кого це стосується

Пройти ідентифікацію зобов'язані отримувачі пенсій та страхових виплат, які:

проживають на тимчасово окупованих Росією територіях України;

тимчасово перебувають за кордоном - не менше 183 днів на рік.

Крайній термін - 31 грудня щороку. Без підтвердження особи виплати можуть зупинити.

Чотири способи пройти ідентифікацію

1. Онлайн - через вебпортал Пенсійного фонду portal.pfu.gov.ua. Для входу потрібен кваліфікований електронний підпис - "Дія.Підпис" або "Дія ID".

2. Відеодзвінок - заяву для ідентифікації через відеозв'язок можна подати на тому ж порталі або зателефонувавши на гарячу лінію:

0 800 503 753 (безкоштовно)

(044) 281-08-70

(044) 281-08-71.

3. Через посольство або консульство України - підійде тим, хто перебуває за кордоном. Дипломатична установа видасть документ, що підтверджує: людина жива.

Документ також можна подати електронно - через портал portal.pfu.gov.ua у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" - вкладка "Внесення змін до пенсійної справи". Там потрібно заповнити форму та додати скан-копію довідки від консульства.

4. Особисто - у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або банківській установі. При собі мати паспорт.

Важливо для тих, хто виїхав з окупації

Мешканці окупованих територій та ті, хто звідти виїхав, отримують пенсію лише за однієї умови - вони не отримують виплат від пенсійних органів Росії.

Якщо така виплата є - українська пенсія не нараховується.

Тим часом Україна отримала додаткові кошти на фінансування соціальних виплат.