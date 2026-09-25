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Кому з пенсіонерів потрібно пройти ідентифікацію до кінця року: перелік від ПФУ

06:30 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: хто і як має пройти ідентифікацію до кінця року (колаж РБК-Україна)

Пенсіонери, які живуть за кордоном або на окупованих територіях, ризикують втратити виплати - якщо не пройдуть обов'язкову ідентифікацію до 31 грудня.

Кого це стосується

Пройти ідентифікацію зобов'язані отримувачі пенсій та страхових виплат, які:

  • проживають на тимчасово окупованих Росією територіях України;
  • тимчасово перебувають за кордоном - не менше 183 днів на рік.

Крайній термін - 31 грудня щороку. Без підтвердження особи виплати можуть зупинити.

Чотири способи пройти ідентифікацію

1. Онлайн - через вебпортал Пенсійного фонду portal.pfu.gov.ua. Для входу потрібен кваліфікований електронний підпис - "Дія.Підпис" або "Дія ID".

2. Відеодзвінок - заяву для ідентифікації через відеозв'язок можна подати на тому ж порталі або зателефонувавши на гарячу лінію:

  • 0 800 503 753 (безкоштовно)
  • (044) 281-08-70
  • (044) 281-08-71.

3. Через посольство або консульство України - підійде тим, хто перебуває за кордоном. Дипломатична установа видасть документ, що підтверджує: людина жива.

Документ також можна подати електронно - через портал portal.pfu.gov.ua у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" - вкладка "Внесення змін до пенсійної справи". Там потрібно заповнити форму та додати скан-копію довідки від консульства.

4. Особисто - у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або банківській установі. При собі мати паспорт.

Важливо для тих, хто виїхав з окупації

Мешканці окупованих територій та ті, хто звідти виїхав, отримують пенсію лише за однієї умови - вони не отримують виплат від пенсійних органів Росії.

Якщо така виплата є - українська пенсія не нараховується.

Тим часом Україна отримала додаткові кошти на фінансування соціальних виплат.

Як повідомляло РБК-Україна, Світовий банк виділив 841 мільйон доларів під гарантії Канади - ці гроші спрямують безпосередньо на пенсійні виплати українцям.

Нагадаємо, зміни відбуваються і в банківській системі виплат. РБК-Україна повідомляло, що АТ "Укрексімбанк" з 1 жовтня припинив нараховувати пенсії на картки - пенсіонерам, які не змінили реквізити, виплати автоматично переспрямовують через відділення "Укрпошти".

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