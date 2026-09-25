Кому з пенсіонерів потрібно пройти ідентифікацію до кінця року: перелік від ПФУ

Пенсіонери, які живуть за кордоном або на окупованих територіях, ризикують втратити виплати - якщо не пройдуть обов'язкову ідентифікацію до 31 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.
Пройти ідентифікацію зобов'язані отримувачі пенсій та страхових виплат, які:
Крайній термін - 31 грудня щороку. Без підтвердження особи виплати можуть зупинити.
1. Онлайн - через вебпортал Пенсійного фонду portal.pfu.gov.ua. Для входу потрібен кваліфікований електронний підпис - "Дія.Підпис" або "Дія ID".
2. Відеодзвінок - заяву для ідентифікації через відеозв'язок можна подати на тому ж порталі або зателефонувавши на гарячу лінію:
3. Через посольство або консульство України - підійде тим, хто перебуває за кордоном. Дипломатична установа видасть документ, що підтверджує: людина жива.
Документ також можна подати електронно - через портал portal.pfu.gov.ua у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" - вкладка "Внесення змін до пенсійної справи". Там потрібно заповнити форму та додати скан-копію довідки від консульства.
4. Особисто - у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або банківській установі. При собі мати паспорт.
Мешканці окупованих територій та ті, хто звідти виїхав, отримують пенсію лише за однієї умови - вони не отримують виплат від пенсійних органів Росії.
Якщо така виплата є - українська пенсія не нараховується.
Тим часом Україна отримала додаткові кошти на фінансування соціальних виплат.
Як повідомляло РБК-Україна, Світовий банк виділив 841 мільйон доларів під гарантії Канади - ці гроші спрямують безпосередньо на пенсійні виплати українцям.
Нагадаємо, зміни відбуваються і в банківській системі виплат. РБК-Україна повідомляло, що АТ "Укрексімбанк" з 1 жовтня припинив нараховувати пенсії на картки - пенсіонерам, які не змінили реквізити, виплати автоматично переспрямовують через відділення "Укрпошти".