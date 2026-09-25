Кому из пенсионеров нужно пройти идентификацию до конца года: список от ПФУ

Пенсионеры, живущие за границей или на оккупированных территориях, рискуют потерять выплаты – если не пройдут обязательную идентификацию до 31 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Пройти идентификацию обязаны получатели пенсий и страховых выплат, которые:
Крайний срок - 31 декабря ежегодно. Без подтверждения лица выплаты могут быть приостановлены.
1. Онлайн - через вебпортал Пенсионного фонда portal.pfu.gov.ua. Для входа требуется квалифицированная электронная подпись - "Дія. Підпис" или "Дія.ID".
2. Видеозвонок – заявление для идентификации через видеосвязь можно подать на том же портале или позвонив по горячей линии:
3. Через посольство или консульство Украины - подойдет тем, кто находится за границей. Дипломатическое учреждение выдаст документ, подтверждающий: человек жив.
Документ можно подать электронно - через портал portal.pfu.gov.ua в разделе "О пенсионном обеспечении" - вкладка "Внесение изменений в пенсионное дело". Там нужно заполнить форму и добавить скан копию справки от консульства.
4. Лично - в любом сервисном центре Пенсионного фонда или банковском учреждении. При себе иметь паспорт.
Жители оккупированных территорий и оттуда выехавшие получают пенсию только при одном условии - они не получают выплаты от пенсионных органов России.
Если такая выплата есть - украинская пенсия не начисляется.
Между тем, Украина получила дополнительные средства на финансирование социальных выплат.
Как сообщало РБК-Украина, Всемирный банк выделил 841 миллион долларов под гарантии Канады - эти деньги будут направлены непосредственно на пенсионные выплаты украинцам.
Напомним, изменения происходят и в банковской системе выплат. РБК-Украина сообщало, что АО "Укрэксимбанк" с 1 октября прекратило начислять пенсии на карточки - пенсионерам, не изменившим реквизиты, выплаты автоматически перенаправляются через отделение "Укрпочты".