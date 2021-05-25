Кому відмовлять у призначенні субсидії: роз'яснення Мінсоцполітики
В Україні з 1 травня 2021 року змінилися правила надання житлових субсидій. Субсидій позбавлятимуть у разі купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.
Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства соціальної політики України.
Як зазначається в повідомленні, право на субсидії втратять ті, хто:
здійснив покупку квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень одноразово протягом року, що передує року звернення за субсидією;
- має банківський депозит у сумі понад 100 тисяч гривень;
- здійснив купівлю-продаж валюти та банківських металів протягом року до звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень;
- декларує відсутність доходу і перебував за кордоном понад 60 днів, за винятком перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною;
- має заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг та з оплати аліментів понад три місяці;
- не повернув до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період;
- має авто, якому менш ніж 5 років з дати випуску;
- має два і більше автомобілів, яким немає 15 років з дати випуску;
- не має доходів і при цьому ніде не навчався, не працював, не мав статусу безробітного.
Крім того, у наданні субсидії відмовлять, якщо:
- площа квартири перевищує 130 кв. м,
- площа будинку понад 230 кв. м.
Відзначимо, Кабінет міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які вводяться з 1 травня, субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.
Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 19 травня 2021 року вирішив провести автоматичне перепризначення субсидій на наступний опалювальний сезон для 2,5 млн домогосподарств. Будуть подавати декларації приблизно 460 тисяч.