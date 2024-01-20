Кому обов'язково необхідно вакцинуватись під час епідсезону: пояснення МОЗ

Хвороба здатна вразити верхні дихальні шляхи, легені, серцевий м’яз та кровоносні судини, що може призвести до різних ускладнень: пневмонії, тромбозу, запалення спинного та головного мозку чи серцевого м'яза.

"Найефективніший спосіб захиститись від грипу та його ускладнень – зробити щеплення. Щеплення проти грипу рекомендовано робити щосезону. Вакцину проти грипу, корейського або французького виробництва, можна купити в аптеці. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості", - пише МОЗ.

Зокрема щеплення важливі для людей, які входять до групи ризику важкого перебігу або ж виникнення ускладнень. Мова йде про:

вагітних;

дітей до 5 років;

людей старших за 60-65 років;

людей із хронічними захворюваннями;

людей які живуть з ВІЛ;

людей які мають онкологічні захворювання.

"Грип починається з різкого підйому температури, а респіраторні симптоми - кашель, утруднене дихання, виділення слизу та біль у горлі - додаються згодом. На відміну від грипу, COVID-19 починається, навпаки, з респіраторних симптомів", - додає МОЗ.

При перших ознаках захворювання важливо звернутись до сімейного лікаря й не вдаватись до самолікування.