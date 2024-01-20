Кому обов'язково необхідно вакцинуватись під час епідсезону: пояснення МОЗ

Наразі в Україні зростає захворюваність на грип. Найефективнішим способом захистити себе від захворювання та його ускладнень - вакцинуватись.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Хвороба здатна вразити верхні дихальні шляхи, легені, серцевий м’яз та кровоносні судини, що може призвести до різних ускладнень: пневмонії, тромбозу, запалення спинного та головного мозку чи серцевого м'яза.
"Найефективніший спосіб захиститись від грипу та його ускладнень – зробити щеплення. Щеплення проти грипу рекомендовано робити щосезону. Вакцину проти грипу, корейського або французького виробництва, можна купити в аптеці. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості", - пише МОЗ.
Зокрема щеплення важливі для людей, які входять до групи ризику важкого перебігу або ж виникнення ускладнень. Мова йде про:
"Грип починається з різкого підйому температури, а респіраторні симптоми - кашель, утруднене дихання, виділення слизу та біль у горлі - додаються згодом. На відміну від грипу, COVID-19 починається, навпаки, з респіраторних симптомів", - додає МОЗ.
При перших ознаках захворювання важливо звернутись до сімейного лікаря й не вдаватись до самолікування.
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