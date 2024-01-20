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Кому обов'язково необхідно вакцинуватись під час епідсезону: пояснення МОЗ

Фото: кому обов'язково необхідно вакцинуватись під час епідсезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі в Україні зростає захворюваність на грип. Найефективнішим способом захистити себе від захворювання та його ускладнень - вакцинуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Хвороба здатна вразити верхні дихальні шляхи, легені, серцевий м’яз та кровоносні судини, що може призвести до різних ускладнень: пневмонії, тромбозу, запалення спинного та головного мозку чи серцевого м'яза. 

"Найефективніший спосіб захиститись від грипу та його ускладнень – зробити щеплення. Щеплення проти грипу рекомендовано робити щосезону. Вакцину проти грипу, корейського або французького виробництва, можна купити в аптеці. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості", - пише МОЗ. 

Зокрема щеплення важливі для людей, які входять до групи ризику важкого перебігу або ж виникнення ускладнень. Мова йде про: 

  • вагітних;
  • дітей до 5 років;
  • людей старших за 60-65 років;
  • людей із хронічними захворюваннями;
  • людей які живуть з ВІЛ;
  • людей які мають онкологічні захворювання.

"Грип починається з різкого підйому температури, а респіраторні симптоми - кашель, утруднене дихання, виділення слизу та біль у горлі - додаються згодом. На відміну від грипу, COVID-19 починається, навпаки, з респіраторних симптомів", - додає МОЗ. 

При перших ознаках захворювання важливо звернутись до сімейного лікаря й не вдаватись до самолікування. 

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Мінстерство охорони здоров'я України