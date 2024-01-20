Кому обязательно необходимо вакцинироваться во время эпидсезона: объяснение Минздрава

Болезнь способна поразить верхние дыхательные пути, легкие, сердечную мышцу и кровеносные сосуды, что может привести к различным осложнениям: пневмонии, тромбозу, воспалению спинного и головного мозга или сердечной мышцы.

"Самый эффективный способ защититься от гриппа и его осложнений - сделать прививку. Прививки против гриппа рекомендуется делать каждый сезон. Вакцину против гриппа, корейского или французского производства, можно купить в аптеке. Обе вакцины прошли государственный контроль качества", - пишет Минздрав.

В частности прививки важны для людей, которые входят в группу риска тяжелого течения или возникновения осложнений. Речь идет о:

беременных;

детях до 5 лет;

людях старше 60-65 лет;

людях с хроническими заболеваниями;

людей живущих с ВИЧ;

людей, которые имеют онкологические заболевания.

"Грипп начинается с резкого подъема температуры, а респираторные симптомы - кашель, затрудненное дыхание, выделение слизи и боль в горле - добавляются позже. В отличие от гриппа, COVID-19 начинается, наоборот, с респираторных симптомов", - добавляет Минздрав.

При первых признаках заболевания важно обратиться к семейному врачу и не прибегать к самолечению.