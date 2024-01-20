Кому обязательно необходимо вакцинироваться во время эпидсезона: объяснение Минздрава

Сейчас в Украине растет заболеваемость гриппом. Самым эффективным способом защитить себя от заболевания и его осложнений - вакцинироваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Болезнь способна поразить верхние дыхательные пути, легкие, сердечную мышцу и кровеносные сосуды, что может привести к различным осложнениям: пневмонии, тромбозу, воспалению спинного и головного мозга или сердечной мышцы.
"Самый эффективный способ защититься от гриппа и его осложнений - сделать прививку. Прививки против гриппа рекомендуется делать каждый сезон. Вакцину против гриппа, корейского или французского производства, можно купить в аптеке. Обе вакцины прошли государственный контроль качества", - пишет Минздрав.
В частности прививки важны для людей, которые входят в группу риска тяжелого течения или возникновения осложнений. Речь идет о:
"Грипп начинается с резкого подъема температуры, а респираторные симптомы - кашель, затрудненное дыхание, выделение слизи и боль в горле - добавляются позже. В отличие от гриппа, COVID-19 начинается, наоборот, с респираторных симптомов", - добавляет Минздрав.
При первых признаках заболевания важно обратиться к семейному врачу и не прибегать к самолечению.
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