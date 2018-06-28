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Интервью

Компромиссы с Россией могут вернуть ее к G7, - госсекретарь США

НовостиПолитика    28.06.2018 - 10:55
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Но позиция Вашинтона неизменна - Россия незаконно аннексировала украинский полуостров

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (США) Майк Помпео заявил, что Белый дом считает возвращение России к международному столу переговоров неизбежным, а "компромиссы" могут позволить ей снова войти в состав Большой семерки (G7). Об этом сообщает агентство AP, пишет DW.

Так, на выступлении перед сенаторами Помпео не стал уточнять, о каких компромиссах может идти речь. Впрочем, он настоял, что позиция Вашингтона по Крыму остается неизменной - Россия незаконно аннексировала украинский полуостров. Именно это привело исключения РФ из тогдашней G8.

"Президент искренне убежден, что участие России в важных геостратегических дискуссиях неизбежно", - сказал Помпео.

По мнению госсекретаря, США и Россия могут найти отдельные сферы для понимания, что может помочь ситуации в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп объявил о встрече с Путиным.

Также добавим, что президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсудит экономические связи двух стран и конфликты в Украине и в Сирии.

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Теги публикации: Российская Федерация, G7, Соединенные Штаты Америки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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