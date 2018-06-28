Зустріч Трампа і Путіна: віце-президент США назвав теми переговорів

За словами Пенси, сторони торкнуться "широкий спектр питань"

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним обговорить економічні зв'язки двох країн і конфлікти в Україні і в Сирії. Про це повідомив віце-президент США Майк Пенс, передає Bloomberg.

За його словами, сторони торкнуться "широкий спектр питань, включаючи можливе втручання Росії у президентські вибори в США.

"Трамп раніше обговорив з Путіним це питання. Я очікую, що ця тема знову буде піднята",- сказав Пенс.

На запитання чи можливе повернення Росії до складу "великої сімки" віце-президент США відмовився відповідати.

Майбутню зустріч Путіна і Трампа напередодні підтвердив сам американський лідер. За його словами, переговори з російським президентом можуть пройти в Гельсінкі після саміту НАТО 11-12 липня в Брюсселі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у середу, 27 червня, оголосив про його майбутньої зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.