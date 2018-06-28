Компроміси з Росією можуть повернути її до G7, - держсекретар США

Натомість позиція Вашинтона незмінна - Росія незаконно анексувала український півострів

Державний секретар Сполучених Штатів Америки (США) Майк Помпео заявив, що Білий дім вважає повернення Росії до міжнародного столу переговорів неминучим, а "компроміси" можуть дозволити їй знову ввійти до складу Великої сімки (G7). Про це повідомляє агенція AP, пише DW.

Так, на виступі перед сенаторами Помпео не став уточнювати, про які компроміси може йтися. Утім, він наполіг, що позиція Вашингтона щодо Криму залишається незмінною - Росія незаконно анексувала український півострів. Саме це призвело виключення РФ з тодішньої G8.

"Президент щиро переконаний, що участь Росії у важливих геостратегічних дискусіях неминуча", - зазначив Помпео.

На думку держсекретаря, США та Росія можуть знайти окремі сфери для порозуміння, що може допомогти ситуації в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Трамп оголосив про зустріч з Путіним.

Також додамо, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним обговорить економічні зв'язки двох країн і конфлікти в Україні і в Сирії.