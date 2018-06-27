Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Трамп оголосив про зустріч з Путіним

НовиниПолітика    27.06.2018 - 22:06
Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (kremlin.ru)
Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (kremlin.ru)

Трамп і Путін будуть обговорювати ситуацію в Сирії і в Україні

Президент США Дональд Трамп у середу, 27 червня, оголосив про його майбутньої зустрічі з президентом Російської Федерайии Володимиром Путіним. Про це повідомляє FOX Business.

Президент США заявив, що зустрінеться з російським колегою "приблизно тоді, коли поїде в Європу".

На питання журналістів, де відбудеться зустріч - Трамп сказав, що це буде відомо в четвер, 28 червня. Він додав, що зараз його помічник Джон Болтон зустрічається з президентом Росії Путіним, де стверджується час і місце зустрічі лідерів.

Відомо, що Трамп і Путін будуть обговорювати ситуацію в Сирії і в Україні.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше сьогодні, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон після зустрічі з Путіним заявив на прес-конференції в Москві, що США не чекають конкретних і значних результатів від майбутньої зустрічі президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Помічник Трампа після зустрічі з Путіним заявив про збереження санкцій проти РФ США і Росія визначили дату і місце зустрічі Трампа і Путіна
Теги публікації: Дональд Трамп, Володимир Путін  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся