Трамп оголосив про зустріч з Путіним

Трамп і Путін будуть обговорювати ситуацію в Сирії і в Україні

Президент США Дональд Трамп у середу, 27 червня, оголосив про його майбутньої зустрічі з президентом Російської Федерайии Володимиром Путіним. Про це повідомляє FOX Business.

Президент США заявив, що зустрінеться з російським колегою "приблизно тоді, коли поїде в Європу".

На питання журналістів, де відбудеться зустріч - Трамп сказав, що це буде відомо в четвер, 28 червня. Він додав, що зараз його помічник Джон Болтон зустрічається з президентом Росії Путіним, де стверджується час і місце зустрічі лідерів.

Відомо, що Трамп і Путін будуть обговорювати ситуацію в Сирії і в Україні.

.@POTUS on meeting with Vladimir Putin: "It would look like we will probably be meeting sometime in the not too distant future." pic.twitter.com/w16pk00QoG — FOX Business (@FoxBusiness) June 27, 2018

Нагадаємо, як повідомлялося раніше сьогодні, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон після зустрічі з Путіним заявив на прес-конференції в Москві, що США не чекають конкретних і значних результатів від майбутньої зустрічі президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.