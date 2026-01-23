Компромісне рішення: металурги та "Укрзалізниця" дійшли згоди щодо ключових умов продажів брухту

Металургійні заводи, які потребують брухту для виробництва сталі, заготівельні компанії та державна компанія "Укрзалізниця", яка є найбільшим власником запасів металобрухту в країні, провели спільну зустріч та досягли принципових домовленостей щодо умов продажів цього ресурсу, які дозволять покращити результати аукціонів залізничного оператора.

Про це повідомляє РБК-Україна за результатами зустрічі голови правління компанії Олександра Перцовського, представників Департаменту майнової політики "Укрзалізниці" та представників металургійних заводів та брухтозаготівельних компаній, яка відбулася 23 січня у Києві.

Головне:

"Укрзалізниці" потребує нарощення обсяги продажів брухту

Металурги та залізниця погодили ключові умови продажу брухту

Учасники зустрічі досягли домовленоісті щодо реалізації списаних вагонів

Учасники заходу досягли спільної мови щодо умов проведення продажів металобрухту та цілих вагонів залізничного оператора.

Необхідність збільшення продажів брухту

Олександр Перцовський сказав, що компанія має великі запаси брухту, готового до продажу, та визнав, що ті аукціони, які проходять, – не дають бажаного результату. При цьому, компанія має суттєві проблеми з фінансовим дефіцитом і потребує коштів, додав голова.

Заступник директора Департаменту майнової політики АТ "Укрзалізниця" Тетяна Аксьоненко повідомила, що у 2025 році компанія продала 79,6 тисяч тонн брухту, а відвантажила – лише 30,3 тисячі тонн. При цьому, на майданчиках залізниці накопичено 91,7 тисяч тонн ресурсу, готового до реалізації.

Представники металургійної галузі, зокрема компаній Interpipe та "Метінвест", висловили розуміння проблем держкомпанії та заявили про готовність напрацювати взаємовигідні умови продажу брухту і вагонів, щоб продавець зміг збільшити реалізацію товару, а покупці – забезпечити ресурсом металургійну промисловість.

Продаж брухту

Учасники заходу дійшли згоди, що необхідно розділити лоти за умовами постачання. Близько 80% брухту "Укрзалізниці" варто продавати на умовах доставки вагонних партій на майданчик покупця (FCA згідно міжнародної класифікації «Інкотермс») і близько 20% – залишати для продажу на умовах самовивозу із залізних станцій держкомпанії, в тому числі автотранспортом (EXW умови).

"Лоти необхідно розділити на обсяги, які будуть продаватися на умовах FCA і на умовах EXW, а також визначити в договорах і дотримуватися конкретних термінів відвантаження брухту", - сказав голова правління "Інтерпайп Дніпровтормет" Валентин Макаренко.

Його думку підтримав генеральний директор компанії "Метінвест-Ресурс" Іван Ковалевський, який наголосив на необхідності визначення умов FCA та дотримання чітких строків, в межах яких буде здійснена поставка партії придбаного брухту.

"Для нас важливо планувати своє виробництво. Наприклад, в кінці січня ми плануємо на лютий, а обсяг більше 2 тисяч тонн може відвантажуватися 90 днів… Щоб ці 90 днів розбивалися по графіку 30, 30 і 30 днів", - пояснив Ковалевський.

Представники Департаменту майнової політики "Укрзалізниці" почули думку колег по ринку та задекларували врахування цих позицій в проектах договорів для майбутніх аукціонів з продажу брухту.

Ще одне питання, яке підняли металургійні підприємства, – це дотримання залізничним оператором норми навантаженості вагону – 60 тонн, адже зустрічаються випадки недовантаження вагонів, що особливо відчутно при транспортуванні брухту на далекі відстані.

Реалізація списаних вагонів

Голова "Укрзалізниці" визнав, що компанія має тисячі списаних вагонів, які мають бути порізані на брухт для подальшої реалізації, але залізниця не має потужностей для проведення цієї роботи. "У нас багато вагонів, які ми не можемо порізати, але хочемо продавати на ринку", - сказав Перцовський.

Валентин Макаренко підтвердив, що, наприклад, компнія Interpipe має досвід та можливості порізки залізничних вагонів. Компанія може переробляти до від 100 до 2000 вагонів на місяць і готова виходити на відповідні аукціони.

Фото: На коліях "Укрзалізниці" знаходиться багато списаних вагонів (Getty Images)

Представники "Укрзалізниці" повідомили, що будуть виставляти лоти по 24 цілих вагонів (з усіма складовими вагою 20 тонн кожен) на певних вузлових станціях, звідки їх зможуть забирати покупці.

Ця позиція була підтримана металургами. Проте, сталеплавильні заводи підкреслили важливість вказання у документах на відвантаження та дотримання фактичної чистої ваги вагону – лише металевої складової без зайвих компонентів, які могли накопичитися за роки експлуатації вагону, наприклад, вугілля.

В кінці зустрічі голова правління "Інтерпайп Дніпровтормет" Валентин Макаренко попросив представників "Укрзалізниці" по швидше надати проекти договорів купівлі-продажу брухту та вагонів для їх опрацювання та надання зворотних пропозицій.

Разом з тим, керівник "Інтерпайп Дніпровтормет" висловив розуміння, що державна компанія має складні та тривалі внутрішні адміністративні процедури і тому просив пришвидшити вихід на реальний продаж цих вагонів.

Олександр Перцовський поставив завдання - вийти не пізніше 14 лютого, тож ринок очікує проведення перших аукціонів. Тим більше що цей рік почався вкрай позитивно: на торгах із продажу металобрухту УЗ 19-21 січня саме металургійні заводи викупили 77% від усього обсягу сировини, яку залізниця виставила на цю торгову сесію. І це є рекордною результативністю з боку металургів.