"Компромісів не буде": Євросоюз вимагає від України зберегти незалежність НАБУ і САП

Мерсьє нагадав, що ЄС висловив чітку занепокоєність у зв'язку з ухваленням Радою закону про НАБУ і САП. Такі зміни можуть суттєво підірвати незалежність антикорупційних органів.

"У цьому контексті законопроєкт президента Зеленського (президента України Володимира Зеленського - ред.) розглядається як крок у правильному напрямі, оскільки він спрямований на відновлення незалежності двох ключових органів, які становлять основу антикорупційної архітектури України", - додав він.

За його словами, Україна та ЄС перебувають у тісному контакті з цього питання. Зокрема, у понеділок, 28 липня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела змістовну розмову із Зеленським.

Фон дер Ляєн наголосила, що Україна має зберегти незалежність антикорупційних органів - наріжних каменів верховенства права в країні. Також вона додала, що Україна має якнайшвидше ухвалити законопроєкт Зеленського. До того моменту реалізація спірного закону має бути припинена.

Мерсьє уточнив, що дотримання принципу верховенства права і боротьба з корупцією - ключові вимоги для вступу до Євросоюзу.

"Як країна-кандидат, Україна повинна повністю дотримуватися цих стандартів. Компромісів бути не може - ЄС очікує від української влади рішучих кроків щодо відновлення довіри громадян і міжнародних партнерів через утвердження верховенства права", - зазначив він.