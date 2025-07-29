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"Компромиссов не будет": Евросоюз требует от Украины сохранить независимость НАБУ и САП

Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Украина должна быстро вернуть независимость антикоррупционным органам. Евросоюз бескомпромиссен в этом вопросе.

Об этом сказано в комментарии спикера Еврокомиссии Гийома Мерсье, который есть в распоряжении РБК-Украина.

Мерсье напомнил, что ЕС выразил четкую обеспокоенность в связи с принятием Радой закона о НАБУ и САП. Такие изменения могут существенно подорвать независимость антикоррупционных органов. 

"В этом контексте законопроект президента Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского - ред.) рассматривается как шаг в правильном направлении, поскольку он направлен на восстановление независимости двух ключевых органов, составляющих основу антикоррупционной архитектуры Украины", - добавил он. 

По его словам, Украина и ЕС находятся в тесном контакте по этому вопросу. В частности, в понедельник, 28 июля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела содержательный разговор с Зеленским. 

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина должна сохранить независимость антикоррупционных органов - краеугольных камней верховенства права в стране. Также она добавила, что Украина должна как можно скорее принять законопроект Зеленского. До тех пор реализация спорного закона должна быть приостановлена.

Мерсье уточнил, что соблюдение принципа верховенства права и борьба с коррупцией - ключевые требования для вступления в Евросоюз. 

"Как страна-кандидат, Украина должна полностью придерживаться этих стандартов. Компромиссов быть не может - ЕС ожидает от украинских властей решительных шагов по восстановлению доверия граждан и международных партнеров через утверждение верховенства права", - отметил он. 

Закон о САП и НАБУ

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада приняла резонансный закон, который предусматривает сокращение полномочий НАБУ и САП.

Неоднозначное решение вызвало критику у представителей Евросоюза. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен хотела получить от Украины разъяснения о законе.

Буквально через несколько дней после принятия закона президент Владимир Зеленский внес в Раду новый законопроект, который должен гарантировать независимость НАБУ и САП. Ожидается, что Рада рассмотрит его в четверг, 31 июля.

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