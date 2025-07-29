"Компромиссов не будет": Евросоюз требует от Украины сохранить независимость НАБУ и САП

Об этом сказано в комментарии спикера Еврокомиссии Гийома Мерсье, который есть в распоряжении РБК-Украина .

Мерсье напомнил, что ЕС выразил четкую обеспокоенность в связи с принятием Радой закона о НАБУ и САП. Такие изменения могут существенно подорвать независимость антикоррупционных органов.

"В этом контексте законопроект президента Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского - ред.) рассматривается как шаг в правильном направлении, поскольку он направлен на восстановление независимости двух ключевых органов, составляющих основу антикоррупционной архитектуры Украины", - добавил он.

По его словам, Украина и ЕС находятся в тесном контакте по этому вопросу. В частности, в понедельник, 28 июля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела содержательный разговор с Зеленским.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина должна сохранить независимость антикоррупционных органов - краеугольных камней верховенства права в стране. Также она добавила, что Украина должна как можно скорее принять законопроект Зеленского. До тех пор реализация спорного закона должна быть приостановлена.

Мерсье уточнил, что соблюдение принципа верховенства права и борьба с коррупцией - ключевые требования для вступления в Евросоюз.

"Как страна-кандидат, Украина должна полностью придерживаться этих стандартов. Компромиссов быть не может - ЕС ожидает от украинских властей решительных шагов по восстановлению доверия граждан и международных партнеров через утверждение верховенства права", - отметил он.