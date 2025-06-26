Компліменти, які можуть образити: що краще не говорити навіть з добрими намірами
Часом комплімент звучить гірше за критику - "ти так гарно виглядаєш для свого віку" або "ні нічого, ти теж симпатичний". Навіть коли ви хочете підтримати людину, слова можуть зачепити, образити чи викликати неприємний посмак.
Чому так відбувається і які фрази краще ніколи не казати, навіть з найкращими намірами, розповідає РБК-Україна.
Чому деякі компліменти - як ложка дьогтю
Комплімент - це соціальна валюта, але тільки якщо ним не намагаються заплатити за почуття переваги, жалість чи приховану критику.
Проблема не в самих словах, а в підтексті, тоні або порівнянні, яке ставить людину в незручне становище.
Компліменти, які краще ніколи не говорити
"Ти гарна... для свого віку"
Що не так: це ніби сказати "Ви не встигли розвалитися повністю".
Як краще: "Ти чудово виглядаєш", без уточнень. І крапка.
"Ти схудла - тепер така красива!"
Що чує людина: "До цього ти була негарною".
Як краще: "Тобі дуже пасує ця сукня", або "Ти світишся сьогодні".
"Ти не така, як інші жінки/чоловіки"
Це може звучати як приниження інших, а значить - знецінення самої людини.
Як краще: "Ти маєш дуже особливу енергетику/погляд/манеру".
"Для мами/трьох дітей ти добре виглядаєш"
Це не комплімент. Це ярлик.
Як краще: "Ти дуже стильна і впевнена в собі" - і це буде правдою.
"Ну ти не дурна" або "Ти ж не тупа"
Це образа, замаскована під визнання.
Як краще: "Ти маєш дуже гострий розум" або "Твої думки завжди точні".
"Ти мені подобаєшся, бо не носиш макіяж"
Є ще й інший варіант цієї фрази - "тобі без макіяжу навіть краще".
І знову - знецінення інших жінок або спроба похвали через виключення.
Як краще: "Ти така природна й відкрита - це вражає".
"Ти молодець, попри те, що багато хто вважає інакше"
Що чує людина: хтось сумнівається в її здібностях, її недооцінюють.
Як краще: "Ти молодець і чудово впоралася"
"Ну нарешті ти це зробив (зробила)"
Що чує людина: докір - "мовляв, скільки можна було тягнути"
Не варто так хвалити, бо це викликає почуття незручності або провини за повільну дію.
"Ти зовсім не схожий на себе з новою зачіскою"
Ніби намір хороший - похвалити, але людина може почути, що вона встала непізнаваною в поганому сенсі. Просто похваліть стрижку або нове плаття - "тобі дуже личить"
"Ти така гарна людина, і досі сам(а)"
Ніби комплімент, але одразу ж неприємно. Така фраза ставить під сумнів цінність особистості і є натяк, що з таким набором якостей людина вже давно повинна була влаштувати своє життя.
Нюанс - не тільки що, а і як
Навіть найкращі слова можна зіпсувати:
Слідкуйте за тоном. Саркастичний комплімент перестає бути компліментом.
Пауза перед "але": "Ти гарна, але…" - це автоматичне знецінення.
Очікування вдячності. Не всі зобов'язані вам посміхатися у відповідь.
Що говорити замість цього
- "Ти сьогодні виглядаєш дуже впевнено"
- "Мені дуже цікаво слухати тебе"
- "У тебе є особливий шарм"
- "Те, як ти вирішила цю ситуацію вражає"
Ключ у щирості й відсутності прихованої оцінки. Комплімент - це не про вас, а про того, кому ви його кажете. І якщо після вашої фрази людині хочеться згоріти від ніяковості - це не комплімент, це замінована фраза.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: статті на Psychology Today, American Psychological Association та поради Harvard Business Review.