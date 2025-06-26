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Компліменти, які можуть образити: що краще не говорити навіть з добрими намірами

Четвер 26 червня 2025 08:05
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Компліменти, які можуть образити: що краще не говорити навіть з добрими намірами Які компліменти можуть образити, хоча ви хотіли сказати щось хороше (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Часом комплімент звучить гірше за критику - "ти так гарно виглядаєш для свого віку" або "ні нічого, ти теж симпатичний". Навіть коли ви хочете підтримати людину, слова можуть зачепити, образити чи викликати неприємний посмак.

Чому так відбувається і які фрази краще ніколи не казати, навіть з найкращими намірами, розповідає РБК-Україна.

Чому деякі компліменти - як ложка дьогтю

Комплімент - це соціальна валюта, але тільки якщо ним не намагаються заплатити за почуття переваги, жалість чи приховану критику.

Проблема не в самих словах, а в підтексті, тоні або порівнянні, яке ставить людину в незручне становище.

Компліменти, які краще ніколи не говорити

"Ти гарна... для свого віку"

Що не так: це ніби сказати "Ви не встигли розвалитися повністю".

Як краще: "Ти чудово виглядаєш", без уточнень. І крапка.

"Ти схудла - тепер така красива!"

Що чує людина: "До цього ти була негарною".

Як краще: "Тобі дуже пасує ця сукня", або "Ти світишся сьогодні".

"Ти не така, як інші жінки/чоловіки"

Це може звучати як приниження інших, а значить - знецінення самої людини.

Як краще: "Ти маєш дуже особливу енергетику/погляд/манеру".

"Для мами/трьох дітей ти добре виглядаєш"

Це не комплімент. Це ярлик.

Як краще: "Ти дуже стильна і впевнена в собі" - і це буде правдою.

"Ну ти не дурна" або "Ти ж не тупа"

Це образа, замаскована під визнання.

Як краще: "Ти маєш дуже гострий розум" або "Твої думки завжди точні".

"Ти мені подобаєшся, бо не носиш макіяж"

Є ще й інший варіант цієї фрази - "тобі без макіяжу навіть краще".

І знову - знецінення інших жінок або спроба похвали через виключення.

Як краще: "Ти така природна й відкрита - це вражає".

"Ти молодець, попри те, що багато хто вважає інакше"

Що чує людина: хтось сумнівається в її здібностях, її недооцінюють.

Як краще: "Ти молодець і чудово впоралася"

"Ну нарешті ти це зробив (зробила)"

Що чує людина: докір - "мовляв, скільки можна було тягнути"

Не варто так хвалити, бо це викликає почуття незручності або провини за повільну дію.

"Ти зовсім не схожий на себе з новою зачіскою"

Ніби намір хороший - похвалити, але людина може почути, що вона встала непізнаваною в поганому сенсі. Просто похваліть стрижку або нове плаття - "тобі дуже личить"

"Ти така гарна людина, і досі сам(а)"

Ніби комплімент, але одразу ж неприємно. Така фраза ставить під сумнів цінність особистості і є натяк, що з таким набором якостей людина вже давно повинна була влаштувати своє життя.

Нюанс - не тільки що, а і як

Навіть найкращі слова можна зіпсувати:

Слідкуйте за тоном. Саркастичний комплімент перестає бути компліментом.

Пауза перед "але": "Ти гарна, але…" - це автоматичне знецінення.

Очікування вдячності. Не всі зобов'язані вам посміхатися у відповідь.

Що говорити замість цього

  • "Ти сьогодні виглядаєш дуже впевнено"
  • "Мені дуже цікаво слухати тебе"
  • "У тебе є особливий шарм"
  • "Те, як ти вирішила цю ситуацію вражає"

Ключ у щирості й відсутності прихованої оцінки. Комплімент - це не про вас, а про того, кому ви його кажете. І якщо після вашої фрази людині хочеться згоріти від ніяковості - це не комплімент, це замінована фраза.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: статті на Psychology Today, American Psychological Association та поради Harvard Business Review.

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