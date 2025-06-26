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Комплименты, которые могут обидеть: что лучше не говорить даже с добрыми намерениями

Четверг 26 июня 2025 08:05
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Комплименты, которые могут обидеть: что лучше не говорить даже с добрыми намерениями Какие комплименты могут обидеть, хотя вы хотели сказать что-то хорошее (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Иногда комплимент звучит хуже критики - "ты так хорошо выглядишь для своего возраста" или "нет ничего, ты тоже симпатичный". Даже когда вы хотите поддержать человека, слова могут задеть, обидеть или вызвать неприятное послевкусие.

Почему так происходит и какие фразы лучше никогда не говорить, даже с самыми лучшими намерениями, рассказывает РБК-Украина.

Почему некоторые комплименты - как ложка дегтя

Комплимент - это социальная валюта, но только если им не пытаются заплатить за чувство превосходства, жалость или скрытую критику.

Проблема не в самих словах, а в подтексте, тоне или сравнении, которое ставит человека в неловкое положение.

Комплименты, которые лучше никогда не говорить

"Ты красивая... для своего возраста"

Что не так: это как будто сказать "Вы не успели развалиться полностью".

Как лучше: "Ты прекрасно выглядишь", без уточнений. И точка.

"Ты похудела - теперь такая красивая!"

Что слышит человек: "До этого ты была некрасивой".

Как лучше: "Тебе очень идет это платье", или "Ты светишься сегодня".

"Ты не такая, как другие женщины/мужчины"

Это может звучать как унижение других, а значит - обесценивание самого человека.

Как лучше: "У тебя очень особая энергетика/взгляд/манеру".

"Для мамы/трех детей ты хорошо выглядишь"

Это не комплимент. Это ярлык.

Как лучше: "Ты очень стильная и уверенная в себе" - и это будет правдой.

"Ну ты не глупая" или "Ты же не тупая"

Это оскорбление, замаскированное под признание.

Как лучше: "У тебя очень острый ум" или "Твои мысли всегда точны".

"Ты мне нравишься, потому что не носишь макияж"

Есть еще и другой вариант этой фразы - "тебе без макияжа даже лучше".

И снова - обесценивание других женщин или попытка похвалы через исключение.

Как лучше: "Ты такая естественная и открытая - это впечатляет".

"Ты молодец, несмотря на то, что многие считают иначе"

Что слышит человек: кто-то сомневается в его способностях, его недооценивают.

Как лучше: "Ты молодец и прекрасно справилась"

"Ну наконец-то ты это сделал (сделала)"

Что слышит человек: упрек - "мол, сколько можно было тянуть"

Не стоит так хвалить, потому что это вызывает чувство неловкости или вины за медленное действие.

"Ты совсем не похож на себя с новой прической"

Вроде намерение хорошее - похвалить, но человек может услышать, что он встал неузнаваемым в плохом смысле. Просто похвалите стрижку или новое платье - "тебе очень идет"

"Ты такой хороший человек, и до сих пор сам(а)"

Вроде бы комплимент, но сразу же неприятно. Такая фраза ставит под сомнение ценность личности и есть намек, что с таким набором качеств человек уже давно должен был устроить свою жизнь.

Нюанс - не только что, а и как

Даже самые лучшие слова можно испортить:

Следите за тоном. Саркастический комплимент перестает быть комплиментом.

Пауза перед "но":"Ты красивая, но..." - это автоматическое обесценивание.

Ожидание благодарности. Не все обязаны вам улыбаться в ответ.

Что говорить вместо этого

  • "Ты сегодня выглядишь очень уверенно"
  • "Мне очень интересно слушать тебя"
  • "У тебя есть особый шарм"
  • "То, как ты решила эту ситуацию впечатляет"

Ключ в искренности и отсутствии скрытой оценки. Комплимент - это не о вас, а о том, кому вы его говорите. И если после вашей фразы человеку хочется сгореть от неловкости - это не комплимент, это заминированная фраза.

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При написании материала были использованы источники: статьи на Psychology Today, American Psychological Association и советы Harvard Business Review.

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