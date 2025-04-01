Комплектація військ і міжнародна допомога: Зеленський провів Ставку

За його словами, під час Ставки було обговорено ключові питання щодо військових. Зокрема, комплектація бригад та забезпечення їх всім необхідним.

"Окремо ще говорив з міністром оборони, Головкомом, керівником Генштабу - детально готуємо наші пропозиції щодо контингентів партнерів, які можуть стати частиною нової архітектури безпеки. Фактично це одна з гарантій безпеки", - сказав Зеленський.

На його думку, це є найнеобхіднішою та найефективнішою гарантією безпеки для України.

"Саме з цього й виходимо - українська армія має бути достатньо сильною, і на цьому фундаменті - вся інша архітектура безпеки", - підкреслив він.

Забезпечення армії

Нагадаємо, минулого року Зеленський заявив про створення "довгих Нептунів", які вже завдали перших ударів. Окрім цього Україна наразі виробляє САУ "Богдана", ПТРК "Стугна" та "Корсар". А далекобійні дрони "Бобер", "Морок" і "Лютий". Це дозволяє Силам оборони завдавати точкових ударів по критичних об'єктах у РФ, послаблюючи ресурсну базу ворога.

Нещодавно Зеленський опублікував фото, продемонструвавши озброєння вітчизняного виробництва. Серед них снаряди, а також безпілотники.